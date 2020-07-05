"برنامج التجارة الإلكترونية" يكشف موعد تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت مرام الجشي مدير برنامج التجارة الإلكترونية بمنشآت، عن موعد تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كشفت مرام الجشي مدير برنامج التجارة الإلكترونية بمنشآت، عن موعد تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقالت "الجشي" في مداخلة هاتفيه على "الإخبارية":" تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة مابين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتزاول نشاطها بشكل طبيعي ".

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