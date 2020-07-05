شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر تعلن موعد اختبار النظري والعملي لخريجي البرنامج التأهيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الهلال الأحمر عن موعد اختبار النظري والعملي لخريجي البرنامج التأهيلي؛ لخريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الأولى)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. كشفت هيئة الهلال الأحمر عن موعد اختبار النظري والعملي لخريجي البرنامج التأهيلي؛ لخريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الأولى)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. موعد الاختبار النظري: - يوم الإثنين بتاريخ 22/11/1441هـ الموافق 13/07/2020م (الساعة 00:9 صباحًا). Advertisements موعد الاختبار العملي: - بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 23/11/1441هـ الموافق 14/07/2020م (الساعة 00:9 صباحًا). - علمًا بأن موقع الاختبارات سيعقد في المقر الإداري لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي المنطقة التي تم التدريب بها

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