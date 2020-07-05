"وقاية" يصدر الدليل التوعوي لفيروس كورونا في المدارس والجامعات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر المركز الوطني للأمراض المعدية ومكافحتها "وقاية" النسخة الثانية من الدليل التوعوي لفيروس كورونا ويشمل طرق الوقاية في المدارس والجامعات. أصدر المركز الوطني للأمراض المعدية ومكافحتها "وقاية" النسخة الثانية من الدليل التوعوي لفيروس كورونا ويشمل طرق الوقاية في المدارس والجامعات. وتضمنت : منع الطلاب الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو اعراض تنفسية من دخول المدرسى أو الجامعة وتوفير طرق بديلة لهم. Advertisements عدم تمكين أي مشرف أو عامل لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا من العمل ويجب عزله وفحصه حتى يتم شفائه. الالتزام بالكمامة طوال الوقت، استعمال مطهر كحولي، الالتزام بقياس درجة الحرارة، وتجنب لمس العينين والأنف والفم والاغراض الشخصية.

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