شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي ملهم هندي: الليلة يمكنكم الاستمتاع برؤية القمر مكتمل بدرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد الباحث الفلكي ملهم هندي، اليوم الأحد، على أن القمر سيكون مكتمل بدرًا. أكد الباحث الفلكي ملهم هندي، اليوم الأحد، على أن القمر سيكون مكتمل بدرًا. وقال الباحث الفلكي : الليلة طوال الليل يمكنكم الاستمتاع برؤية القمر مكتمل بدراً وبجواره جرم لامع جدا هو عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري ووأضاف : سيرافق الثنائي كوكب زحل صاحب الحلقات الذي سيكون جنوبهم خافت ولونه أصفر.

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