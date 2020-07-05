شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك فهد يحتل المركز الخامس كأعلى درجة حرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية احتل المركز الخامس كأعلى درجات حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية. أعلن الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية احتل المركز الخامس كأعلى درجات حرارة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف: قبل عصر هذا اليوم الأحد سجل 48.6°C والهفوف 48°C و الخبر 47°C والخرج 47°C الدمام 46°C العاصمة الرياض 45°C بريدة44°C . Advertisements وتابع: السحب الممطرة على عمان واليمن وجنوب السودان عصر اليوم الساعة 5 .

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