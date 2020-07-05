شكرا لمتابعة خبر عن سفر أكثر من 700 ألف مواطن عبر مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت أن عدد المسافرين في الرحلات الجوية الداخلية منذ صدور الموافقة الكريمة على استئناف الحركة الجوية في 31 مايو 2020 بلغ 756.644 مسافرًا عبر 9.758 رحلة بين مطارات المملكة.

كما وصل أكثر من 55 ألف مواطنة ومواطنة عبر مبادرة عودة آمنة، للمواطنين بالخارج الراغبين في العودة.