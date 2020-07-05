الشؤون الإسلامية بجازان تنفي انتماء «الفنان الملتحي» لإمامة أحد المساجد

نفى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن أحد هواة الفن يعمل إمامًا لأحد المساجد بالمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي للشؤون الإسلامية بجازان محمد الكريري، في تصريح خاص لـ«عاجل»، اليوم الأحد، أن ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنانين غير صحيح وأنه ليس إمامًا لأي مسجد في جازان.

ولقي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمسن ظهر ملتحيًا ويملك موهبة كبيرة في عزف العود، تحت عنوان «الفن والطرب والأدب والثقافة والإبداع ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد هذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا الشيخ أحمد العطار».

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