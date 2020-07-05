متحدث الصحة: وصلنا لمرحلة التحكم في انتشار فيروس كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة مستمرة في إعداد الدراسات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف العبدالعالي في مقابلة مع «العربية»: «وصلنا لمرحلة التحكم في انتشار كورونا»، مشيرًا إلى أنه «علينا العودة للحياة الطبيعية لكن بحذر».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن العبد العالي، تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1980 حالة تعافٍ، فيما بلغت الوفيات الجديدة 58، وسجلت الرياض 332 إصابة جديدة، والطائف 271، وخميس مشيط 242، ومكة المكرمة 230.

وقال في مؤتمر صحفي حول مستجدات الجائحة «نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح ما بين ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنوّمة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عامًا فأكثر».

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كما أكد أن أكثر من نصف مليون شخص خُدموا في مراكز تأكد، وعيادات تطمن، مضيفًا «متى ما كانت هناك حاجة في التوسع لعيادات تطمن سيكون ذلك، وهي لا تخدم ساكني الحي القريب فقط».

وشدد قائلًا «لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص».

وأضاف «بسبب التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق، أصيب شخص يعاني من سمنة مفرطة، حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى».

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