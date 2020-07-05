أرقام رسمية ترصد خريطة التعافي الجديدة من كورونا: الرياض وجدة في المقدمة

خلال الـ24 ساعة الماضية..
تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 310 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 145236 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.
وتم تسجيل 281 في جدة و231 في مكة المكرمة و203 في الهفوف و167 في الطائف و98 في خميس مشيط و86 في الدمام و73 في المبرز و58 في المدينة المنورة و47 في القطيف و46 في الخبر و29 في أبها و26 في بيشة و25 في تبوك و18 في الظهران و16 في وادي الدواسر و14 في أحد رفيدة و12 في صفوى و11 في كل من الباحة والجبيل 11 في قرية العليا.
كما تم تسجيل 10 في نجران و9 في كل من محايل والمجاردة والنماص و8 في كل من المضة والخرج وساجر وراس تنورة و7 في كل من سراة عبيدة ورنية و6 في الحرجة و5 في وادي بن هشبل و4 في كل من رابغ وثادق وتثليث ورفحا ورماح وبللسمر فيما تم تسجيل 3 حالات في كل بطحاء والرويضة وبريدة والقحمة والمندق 3 في بلجرشي وحفر الباطن وسلوى والجفر.
و حالتان فقط في كل من خليص ورفائع الجمش وتنومة وثار والمجمعة وبقيق وتبالة والخرمة والعيون وقلوة والليث والعلا وحقل والخفجي والدرعية والقرى ورجال المع وأم الدوم والبشائر.
كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من حوطة سدير والمحاني والزلفي وسبت العلاية والمخواة والقوز والأرطاوية والموية وظلم وحريملاء وحوطة بني تميم وخيبر وظهران الجنوب والقنفذة والعقيق وضبا والمزاحمية وشقراء والنعيرية والعيص ووادي الفرع وميسان ووثيلان والسحن.
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