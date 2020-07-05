بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في مدن المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، خريطة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 332 حالة، وتلتها الطائف بتسجيل 271 حالة، وحلّت بعدها خميس مشيط بـ242 حالة.

كما تم تسجيل 230 حالة في مكة المكرمة، 206 في الدمام، 177 في أبها، 159 في المدينة المنورة، 149 في جدة، 114 في بريدة، 113 في محايل، 111 في القطيف، 85 في حفر الباطن، 70 في الخبر، 68 في الخرج، 66 في الهفوف، 62 في «أحد رفيدة وحائل»، 59 في ينبع، 53 في تبوك، 49 في النماص، 48 في المبرز، 40 في بقيق، 39 في نجران، 34 في بيشة.

كما سجلت 33 في عنيزة، 29 في وادي الدواسر، 28 في الجبيل، 27 في الرس، 25 في سراة عبيدة، 23 في الحرجة، 23 في شرورة، 21 في البدائع، 19 في المضة وسكاكا، 18 في صفوى، 17 في جازان، 16 في قيا وبيش، 15 في عرعر وصامطة ورأس تنورة، 14 في حوطة سدير، 13 في الزلفي، 13 في «المذنب وبللسمر، 12 في خليص وأبو عريش، و11 في الظهران وصبيا، 10 في رجال ألمع.

وسجلت كل من الأسياح والمجمعة 9 حالات، و8 في القيصومة والسليل وشقراء وساجر والقريع والجفر، و7 حالات في كل من حوطة بني تميم ورفحا والنعيرية، 6 حالات في النبهانية والعيدابي وأحد المسارحة وتثليث وتربة والسحن، و5 حالات في تنومة والدرب والمندق ورياض الخبراء وضرما والمويه والبكيرية والخفجي ووثيلان، و4 حالات في كل من الشنان ووادي بن هشبل وسبت العلاية ورنية وثادق والمجارد وتمير وميسان والفرشة.

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بينما سجلت بارق وحبونا وتبالة والبدع وعيون الجواء وبقعاء والبشائر 3 حالات، والجنوب والرويضة والبرك والباحة والكامل والحائط والمخواة ويدمة حالتين فقط.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1980، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 3580 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1916