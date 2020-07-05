«الشؤون الخارجية» بالشورى تعقد اجتماعها عن بعد

قبل إعداد تقارير بالموضوعات المحالة إليها..
عقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا عن بعد، اليوم الأحد، ناقش خلاله أعضاء اللجنة الموضوعات المحالة إليهم تمهيدًا لإعداد تقاريرها بشأنها إلى المجلس.
واستكملت اللجنة مناقشة مشروع اتفاقية تعاون كانت محل تباين بين المجلس والحكومة، حيث استمعت اللجنة إلى مختلف آراء أعضائها بشأن مشروع الاتفاقية المعادة إلى المجلس عملًا بالمادة (17)، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس متضمنًا رأيها حيال مشروع الاتفاقية لإدارجها على جدول أعماله خلال الجلسات القادمة.
يذكر أنَّ لجنة الشؤون الخارجية تعدّ من اللجان المهمة التي تسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في الشأن الخارجي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.
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