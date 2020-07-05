السعودية اليوم / أمانة مجلس التعاون تعقد اجتماع لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول المجلس



الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي ، وبحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.

وفي بداية الاجتماع نقل الأمين المساعد للشؤون العسكرية بكلمته تحيات وتمنيات معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

ونوقش خلال الاجتماع جدول اجتماعات العمل الخليجي العسكري المشترك والتمارين المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2020م في ظل ظروف جائحة فيروس

// انتهى //

19:39ت م

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الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسعُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي ، وبحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.وفي بداية الاجتماع نقل الأمين المساعد للشؤون العسكرية بكلمته تحيات وتمنيات معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.ونوقش خلال الاجتماع جدول اجتماعات العمل الخليجي العسكري المشترك والتمارين المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2020م في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وآليات العمل خلال المرحلة القادمة لتنفيذ القرارات العسكرية التي أُقرّت في جميع المجالات ذات الطابع العسكري، وضمن إطار يسهم في تعزيز وتحقيق منظومة عمل موحدة.// انتهى //19:39ت م0201

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