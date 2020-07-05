السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يقف على سير العمل في المراكز الحضارية بمكة المكرمة



مكة المكرمة في 14 ذو القعدة 1441 ه الموافق 05 يوليو 2020م واس

وقف معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ميدانيا على سير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين " متحف الوحي في جبل النور " و " متحف الهجرة في جبل ثور بمكة المكرمة" .

ويهدف المركزان الحضاريان إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنا عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية وحديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم .

// انتهى //

19:32ت م

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