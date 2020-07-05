السعودية اليوم / بلدية طريف تواصل أعمالها لتحسين المشهد الحضري



طريف 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة طريف أعمالها في تحسين المشهد الحضري، حيث شملت الأعمال إزالة الأنقاض والنفايات داخل الأحياء والشوارع الرئيسية ، ونظافة الساحات ونظافة المرافق العامة في الشوارع، والكنس الآلي واليدوي بالشوارع الرئيسة، كما قامت بأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة وتحسينها.

ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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19:08ت م

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