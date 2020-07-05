السعودية اليوم / العراق يسجل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2125 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 105 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2473 حالة, فيما سُجلت 1940 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 33017 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24989 , منهم 306 حالات في العناية المركزة.

// انتهى //

18:49ت م

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بغداد 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 60479 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 105 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2473 حالة, فيما سُجلت 1940 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 33017 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24989 , منهم 306 حالات في العناية المركزة.// انتهى //18:49ت م0188

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