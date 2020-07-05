السعودية اليوم / الهلال الأحمر بمحافظة جدة يباشر أكثر من 14012 بلاغاً خلال شهر يونيو الماضي



جدة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال شهر يونيو الماضي 14012 بلاغًا.

وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 بلاغا متنوعا بين حالات مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية ، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة ، بمجموع 467 بلاغا يوميا.

وأوضح أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس

وأكد المتحدث الرسمي جاهزية الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، ومن خلال تطبيق "أسعفني".

// انتهى //

18:38ت م

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جدة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسباشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال شهر يونيو الماضي 14012 بلاغًا.وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أحمد أبو زيد أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 بلاغا متنوعا بين حالات مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية ، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة ، بمجموع 467 بلاغا يوميا.وأوضح أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، وذلك في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالواجهة البحرية ، شملت الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمساجد ، مشيرا إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة ، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.وأكد المتحدث الرسمي جاهزية الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، ومن خلال تطبيق "أسعفني".// انتهى //18:38ت م0187

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