السعودية اليوم / الأردن تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنين أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.

// انتهى //

18:29ت م

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عمّان 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنين أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.// انتهى //18:29ت م0183

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