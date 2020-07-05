شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن شوه جدران الأماكن العامة في عسير والان نبدء بالتفاصيل
القى القبض على مواطن في مركز السودة غربي أبها بمنطقة عسير، لقيامة بالكتابة على جدران الأماكن العامة والتسبب في تشويهها .
وكان أمير منطقة عسيرصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال قد وجه بضبط مواطن في السودة، لقيامه بمخالفة لائحة الذوق العام والتشويه بالكتابة على جدران الأماكن العامة .
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