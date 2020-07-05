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القبض على مواطن شوه جدران الأماكن العامة في عسير

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القى القبض على مواطن في مركز السودة غربي أبها بمنطقة عسير، لقيامة بالكتابة على جدران الأماكن العامة والتسبب في تشويهها .

وكان أمير منطقة عسيرصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال قد وجه بضبط مواطن في السودة، لقيامه بمخالفة لائحة الذوق العام والتشويه بالكتابة على جدران الأماكن العامة .

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