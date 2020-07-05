إعفاء مدير عام الشرطة السودانية من منصبه المزيد

أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا بإعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة، وتعيين الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً.

وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو/حزيران، طالبت باستكمال أهداف الانتفاضة، المتمثلة في"القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد وإقالة مدير الشرطة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديرو الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.