الخليج 365 - مها التلبالأحد 2020/7/5 06:45 م بتوقيت أبوظبي
أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك، الأحد، قرارا بإعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر من منصب مدير عام قوات الشرطة، وتعيين الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً.
وكانت مسيرات مليونية انطلقت في 30 يونيو/حزيران، طالبت باستكمال أهداف الانتفاضة، المتمثلة في"القصاص للشهداء وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ومحاسبة رموز نظام الإخوان البائد وإقالة مدير الشرطة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أوقفت السلطات السودانية قيادات بارزة في نظام الإخوان البائد بينهم، رئيس حزب البشير، إبراهيم غندور، ومديرو الأمن الشعبي سابقا، عماد الدين حسين وطارق حمزة، والقياديين عبدالقادر محمد زين وعمر نمر.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير عام الشرطة السودانية من منصبه المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.