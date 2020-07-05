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الخطوط السعودية : الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت الخطوط السعودية التأكيد على أن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.
وأضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عند استئناف الرحلات عبر الموقع الرسمي وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وكانت شركة مطارات الرياض قالت في وقت سابق إن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.
وكانت المملكة أعلنت عن استئناف الرحلات الداخلية نهاية شوال الماضي، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد عودة الرحلات الدولية.
وكانت مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح في وقت سابق أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.
وبعد انتهاء هذه المهلة تم تمديد تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
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