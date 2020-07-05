نائب شركة شعاع: سوق العقارات السعودية يمتلك فرصة هائلة للنمو

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، مصطفى خريبة، إن هناك فرصة هائلة للنمو في سوق العقارات في السعودية، وهو مجال سيوفر فرصًا للمستثمرين بعد ضربة تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط.

إمكانات سعودية في سوق العقارات

وأضاف خريبة، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ أنه يرى إمكانات في المملكة في مجال العقارات والسمسرة وإدارة الأصول والتأمين.

وتابع: فتح البلاد سيسمح للمستثمرين بنشر رأس المال في مجال سوق العقارات وتحقيق عوائد لائقة، لذلك أعتقد أن هذا المجال في السعودية أمامه فرصة هائلة للنمو.

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قوة شرائية جيدة جدًا

وشدد على أن المملكة لديها قوة شرائية جيدة جدًا، وهناك الكثير من الاتجاه الصعودي من منظور الطلب على العقارات.

ويُذكر أن شعاع تتخصص في إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستشارية، كما تستثمر في مشاريع التطوير العقاري والضيافة والمشاريع السكنية الضخمة في المملكة.

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