السعودية ثاني أفضل الدول عربيًا لبدء حياتك المهنية بعد فيروس كورونا 

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

صُنفت السعودية كثاني أفضل الدول عربيًا من ناحية إمكانية بدء حياتك المهنية وتأسيس الأعمال الخاصة لعام 2020، وفقًا لمجلة CEO WORLD.

ويُعد هذا التقرير مهمًا بشكل خاص هذا العام دونًا عن غيره بسبب أزمة فيروس كورونا التي كان لتداعياتها أثر شديد على اقتصادات العالم، ويأتي التقرير ليؤكد مرونة اقتصادات الدول وقوانينها في القائمة، وكان ترتيب السعودية الثانية عربيًا والـ 23 عالميًا.

وكانت الدول العربية الخمس الأولى في التقرير هي: الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، البحرين.

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معايير التصنيف:

وجاءت نتيجة التقرير بناءً على النظر في 19 معيارًا تم تطبيقها على 186 ألف شخص فوق الـ 35 عامًا في 127 دولة ومنهم: سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي، وجو تنظيم المشاريع، والمساواة في الدخل، والابتكار، والتقدم، وقابلية العيش في البلد، والقدرة على تحمل التكاليف، وتنوع القوى العاملة، وبيئة ريادة الأعمال، والاقتصادات القوية، وجودة الحياة والطبيعة والمتنزهات.

أفضل الدول لبدء حياتك المهنية:

وقال التقرير: لا أحد في وضع يسمح له بالتنبؤ بمستقبل سوق العمل في ظل ظروف فيروس كورونا، لذا، إذا كنت شابًا، يجب أن تكون منفتحًا ومبتكرًا أثناء التخطيط لحياتك المهنية، ونبرز لك في هذا التقرير أفضل الدول لبدء حياتك المهنية بعد انتهاء الأزمة.

وعالميًا، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى في قائمة أفضل البلدان لبدء حياة مهنية بفضل البيئة المزدهرة، تليها ألمانيا، ثم كندا، وأمريكا، واليابان وفرنسا وهولندا وكوريا الجنوبية ثم السويد والإمارات.

وتأتي السعودية والإمارات بين أفضل البلدان العربية لاستكشاف فرص العمل في قائمة أفضل البلدان لبدء حياة مهنية.

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