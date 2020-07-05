، أمير تبوك يعزّي "الفرشوطي" في وفاة ابنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للعميد متقاعد حسين بن حمزة الفرشوطي، أحد أهالي محافظة الوجه، في وفاة ابنه -رحمه الله- جراء حادثة غرق في محافظة الوجه.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة "الفرشوطي"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب حسين الفرشوطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.