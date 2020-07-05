محمد بن مسعود - الدمام - تم تسجيل 55 ألف مواطن من خلال مبادرة العودة الآمنة للمواطنين السعوديين كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا: أسهم الطيران المدني في نقل أكثر من 756.644 ألف مسافر عبر 9758 رحلة من خلال الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة في 31 مايو، كما تم تسجيل وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة عبر 6 مطارات بالمملكة، وذلك من خلال مبادرة عودة آمنة للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج منذ 5 أبريل 2020 ميلادي.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 06:24 PM Advertisements تم تسجيل 55 ألف مواطن من خلال مبادرة العودة الآمنة للمواطنين السعوديين "الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة "الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة؛ وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلًا: أسهم الطيران المدني في نقل أكثر من 756.644 ألف مسافر عبر 9758 رحلة من خلال الناقلات الجوية الوطنية، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة في 31 مايو، كما تم تسجيل وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة عبر 6 مطارات بالمملكة، وذلك من خلال مبادرة عودة آمنة للمواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج منذ 5 أبريل 2020 ميلادي. الكلمات المفتاحية

، "الطيران المدني" يكشف عن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات المملكة ،

المصدر : الخليج 365

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