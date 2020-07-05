«الصحة» تروي قصة مريض سمنة تجاهل الاحترازات فأصابه كورونا وحالته حرجة

قالت وزارة الصحة اليوم الأحد، إن شخصا أصيب بفيروس كورونا المستجد، بسبب التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق.

وقالت الوزارة ضمن قصة حالة نشرتها اليوم، مع التقرير اليومي لمستجدات كورونا في المملكة: «بسبب التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق، أصيب شخص يعاني من سمنة مفرطة، حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى».

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 1980، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

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وزارة الصحة: تسجيل 3580 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1916