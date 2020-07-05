بمثال توضيحي.. «الجمارك» تشرح كيفية احتساب القيمة المضافة على السلع المستوردة

أوضحت هيئة الجمارك السعودية أن ضريبة القيمة المضافة 15% تطبق على السلع المستوردة بعد إضافة الرسوم الجمركية.

وأوضحت الجمارك أنه في حال عدم احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة فقط بنسبة 15٪.

وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر»: «تطبق ضريبة القيمة المضافة 15% على السلع المستوردة بعد إضافة الرسوم الجمركية عليها». مشيرة إلى أنه في حال عدم احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلعة فقط بنسبة 15٪.

وأوردت مثالًا توضيحيًا لذلك جاء به ما يلي:

ــ بیان جمركي فرضت عليه رسوم جمركية بقيمة 1000 ريال، وقيمة البضاعة10.000ريال يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة البضاعة+ قيمة الرسوم الجمركية والخدمات الأخرى (إن وجدت) ليصبح الإجمالي 11.000 ريال.

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ــ إجمالي قيمة الضريبة المضافة 15% هو 1650 ريال ليصبح إجمالي ما يدفعه المستورد = 10.000 + 1.000 + 1650 = 12.650 ريال، قيمة البضاعة + قيمة الرسوم الجمركية والخدمات الأخرى + قيمة رسوم الضريبة المضافة 15%.

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