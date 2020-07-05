أخبار السعودية اليوم.. خادم الحرمين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات.. و4 شروط لاستخراج تصريح القيادة المؤقت

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 5 يوليو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها خادم الحرمين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، و4 شروط لاستخراج تصريح قيادة مؤقت، وأكثر من نصف مليون استفادوا بخدمات «تطمن» و«تأكد».

خادم الحرمين يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارةً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ التدابير الوقائية كافةً لمنع انتشاره.

إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف»

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف»، الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة، ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها.

4 شروط لاستخراج تصريح قيادة مؤقت.. تعرف عليها

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها، مشيرةً إلى آلية التبليغ عن فقدانها عبر أبشر.

هل يمكن إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟.. الأحوال المدنية تجيب

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها، مشيرةً إلى آلية التبليغ عن فقدانها عبر أبشر.

القويز: الدعم سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا

ثمن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «سليمان بن عبد الرحمن القويز» حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.

«العدل» توضح 6 خطوات لكيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن (6) خطوات لكيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده عبر بوابة «ناجز».

«الصحة»: أكثر من نصف مليون استفادوا بخدمات «تطمن» و«تأكد»

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أكدت وزارة الصحة أن أكثر من نصف مليون استفادوا من خدمات عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» منذ بدء العمل فيهما حتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

الحصيني: كتلة حارة تتمركز على الشرقية.. والعظمى المتوقعة بين 44 و50 درجة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تمركز كتلة حارة وارتفاع الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى؛ حيث تكون الحرارة العظمى المتوقعة بين (44) و(50) درجة، ناصحًا بالابتعاد عن الشمس والإكثار من شرب الماء.

أمانة الشرقية تعقم 965 موقعًا وتزيل كميات ضخمة من الأنقاض والمخلفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل، شملت 965 موقعًا، بمشاركة 474 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

للرجال والنساء.. تدشين مكتب جديد للأحوال المدنية بالعقيق

دشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مكتبًا جديدًا للرجال والنساء.

صيانة وتأهيل 55 شارعًا بالطائف وضواحيها

أنجزت أمانة الطائف برنامجًا للصيانة والتأهيل الشامل لشوارع الطائف والضواحي، وشملت المرحلة الأولى من البرنامج تأهيل أكثر من 55 شارعًا رئيسيًا وفرعيًا.

بنك «ساب» يعلن عن إنشاء برنامج صكوك محلي بالريال السعودي

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب»، اعتزامه إنشاء برنامج صكوك محلي، وتحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق إنشاؤه.

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