بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك التواصل الفوري مع المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عن إتاحة خدمة «المحادثة الفورية» عبر موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى كيفية استخدامها.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خدمة «المحادثة الفورية» تعد من أحدث قنوات الخدمة الرقمية لعملاء مؤسسة التقاعد.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة المحادثة الفورية تهدف إلى تقديم الدعم لتنفيذ الخدمات الإلكترونية، والإجابة عن كافة الاستفسارات وسهولة وسرعة التنفيذ.

Advertisements

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن خدمة «المحادثة الفورية» متاحة يوميًّا من ٨ ص - ١٢ ليلًا ويوم الجمعة من ٢ ظهرًا - ١٢ ليلًا.

ويمكن استخدام «المحادثة الفورية» من خلال دخول الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد، ثم الاتجاه إلى أقصى يمين الصفحة الرئيسية، ستظهر لك أيقونة «المحادثة الفورية» اضغط عليها، سيظهر لك مربع في أسفله أيقونة «ابدأ المحادثة» اضغط عليها، ومن ثم تستطيع الاستفسار عن أي خدمة بشكل مباشر وبدون انتظار فترة طويلة.

اقرأ أيضًا:

مؤسسة التقاعد تعلن آلية تحديد المستفيدين من المعاش التقاعدي للمتوفى

بـ5 خطوات.. طريقة حساب معاشك التقاعدي بـ«الحاسبة التقديرية»

«التقاعد» توضح طريقة ضم خدمة سابقة بالقطاع العام عبر «تبادل المنافع»

