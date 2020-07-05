السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يدشن المبادرة التثقيفية "ساعة صحة"



أبها 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مبادرة "ساعة صحة" التي تهدف إلى دعم اللياقة البدنية في المنازل، ورفع الثقافة

وتقوم المبادرة -التي تستهدف جميع شرائح المجتمع في المنطقة بواقع 54 ساعة لمدة شهرين- على فريق متخصص بتنفيذ البرامج البدنية والتثقيفية الصحية عن بُعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.

كما تعمل المبادرة على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بجميع شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، وتحقق الهدف الإستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما تقدم المبادرة برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة

// انتهى //

17:30ت م

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أبها 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مبادرة "ساعة صحة" التي تهدف إلى دعم اللياقة البدنية في المنازل، ورفع الثقافة الرياضية الصحية في المجتمع، وتحسين جودة الصحة العامة، إضافة إلى تقديم أنشطة بدنية وتوصيات لمراعاة بعض الحالات المزمنة، وذلك بالشراكة مع إدارة تعليم عسير والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط.وتقوم المبادرة -التي تستهدف جميع شرائح المجتمع في المنطقة بواقع 54 ساعة لمدة شهرين- على فريق متخصص بتنفيذ البرامج البدنية والتثقيفية الصحية عن بُعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.كما تعمل المبادرة على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بجميع شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، وتحقق الهدف الإستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما تقدم المبادرة برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة كورونا للفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويُقدم لهم نصائح إرشادية حول التعاملات الصحية التي يجب التقيد بها لمواجهة فيروس كورونا .// انتهى //17:30ت م0173

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