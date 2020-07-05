السعودية اليوم / دعم مستشفيات حفر الباطن بـ 12 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية



حفر الباطن 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واس

دعمت صحة حفر الباطن مستشفياتها ب 12 طبيبا من الاستشاريين والمتخصصين والمقيمين والتي تسهم في دعم مستشفيات المحافظة بالتخصصات المطلوبة بحسب الاحتياج لسد النقص وتحقيق الاستفادة العلاجية المثلى للمرضى والمراجعين.

وشملت التخصصات الطبية المدعومة ( القلب وجراحة المخ والأعصاب ،والتخدير وطب وجراحة العيون والجراحة العامة ، وعلاج وجراحة اللثة وجراحة الوجه والفكين والعلاج التحفظي ،والأطفال).

من جهته قدم مدير صحة حفر الباطن ناصر بن راشد الصافي شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما يحظى به القطاع الصحي بحفر الباطن من دعم واهتمام من معاليه لتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى بالمحافظة.

// انتهى //

17:24ت م

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