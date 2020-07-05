السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ترتفع إلى 228474 حالة



إسلام آباد 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 4712، بعد تسجيل 93 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن 129830 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2419 حالة في وضع حرج.

// انتهى //

17:23ت م

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إسلام آباد 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 228474 حالة، بعد تسجيل 3191 حالة جديد خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.كما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 4712، بعد تسجيل 93 حالة وفاة جديدة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن 129830 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2419 حالة في وضع حرج.// انتهى //17:23ت م0165

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