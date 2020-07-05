السعودية اليوم / إطلاق منصة بنك الابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ممثلةً في الإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار منصة بنك الابتكار، وتُعد منصة تفاعلية لاستقبال الأفكار والمبادرات والمقترحات من خلال طرح تحديات واقعية تواجه المنشآت الطبية والعاملين بها بالمملكة العربية

وتهدف هذه المنصة إلى صناعة الأفكار والحلول للتغلب على التحديات في قطاع الرعاية الصحية وكذلك إشراك المعنيين في الرعاية الصحية لتقديم الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات للمُبتكرين وأصحاب المهارات الإبداعية في جميع التخصصات بالإضافة إلى إدارة المشاريع الابتكارية التي تُعنى بمعالجة التحديات في مجال الرعاية الصحية.

وتقدم المنصة عددًا من الخِدْمات والتي تشمل إدارة المشاريع الابتكارية من قبل مختصين في الابتكار وإعداد التقارير والإحصاءات اللازمة، التي من شأنها إعطاء تفصيل دقيق لكل مرحلة، كذلك وجود منصة لتقييم وتحكيم الأفكار الإبداعية والمُبتكرين، وأيضًا إطلاق الحملات المتنوعة وتدشين قنوات إبداعية دائمة ومستمرة.

وتستهدف هذه المنصة منسوبي المدينة الطبية، وكذلك التجمع الصحي ووزارة الصحة وكذلك جميع المهتمين أصحاب الأفكار الإبداعية من المجتمع، وستتيح المنصة للمشاركين بها من مشاركة أفكارهم الإبداعية والمميزة والقدرة على تقييم الأفكار المطروحة وابداء الرأي حولها أو تحسينها ومشاركة الخبرات المختلفة بين المشاركين وإمكانية طرح التحديات وفرص تحسينها وتجويدها بما يعود بالنفع على رفع مستوى وجودة الخِدْمات المقدمة في حال اعتمادها وتطبيقها على منشآت الرعاية الصحية.

وأطلقت منصة بنك الابتكار أولى حملاتها في ظل وجود جائحة

يذكر أن المدينة الطبية قد خصصت رابطاً لمنسوبيها للتواصل والاطلاع على الحملات والمشاركة بالأفكار والمبادرات والمقترحات على (الرابط خاص بالمنسوبين) ‏www.innovation.kamc.med.sa .

// انتهى //

17:01ت م

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مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ممثلةً في الإدارة التنفيذية للأبحاث والابتكار منصة بنك الابتكار، وتُعد منصة تفاعلية لاستقبال الأفكار والمبادرات والمقترحات من خلال طرح تحديات واقعية تواجه المنشآت الطبية والعاملين بها بالمملكة العربية السعودية وتهدف هذه المنصة إلى صناعة الأفكار والحلول للتغلب على التحديات في قطاع الرعاية الصحية وكذلك إشراك المعنيين في الرعاية الصحية لتقديم الأفكار والحلول الإبداعية والابتكارية ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الدعم والاستشارات للمُبتكرين وأصحاب المهارات الإبداعية في جميع التخصصات بالإضافة إلى إدارة المشاريع الابتكارية التي تُعنى بمعالجة التحديات في مجال الرعاية الصحية.وتقدم المنصة عددًا من الخِدْمات والتي تشمل إدارة المشاريع الابتكارية من قبل مختصين في الابتكار وإعداد التقارير والإحصاءات اللازمة، التي من شأنها إعطاء تفصيل دقيق لكل مرحلة، كذلك وجود منصة لتقييم وتحكيم الأفكار الإبداعية والمُبتكرين، وأيضًا إطلاق الحملات المتنوعة وتدشين قنوات إبداعية دائمة ومستمرة.وتستهدف هذه المنصة منسوبي المدينة الطبية، وكذلك التجمع الصحي ووزارة الصحة وكذلك جميع المهتمين أصحاب الأفكار الإبداعية من المجتمع، وستتيح المنصة للمشاركين بها من مشاركة أفكارهم الإبداعية والمميزة والقدرة على تقييم الأفكار المطروحة وابداء الرأي حولها أو تحسينها ومشاركة الخبرات المختلفة بين المشاركين وإمكانية طرح التحديات وفرص تحسينها وتجويدها بما يعود بالنفع على رفع مستوى وجودة الخِدْمات المقدمة في حال اعتمادها وتطبيقها على منشآت الرعاية الصحية.وأطلقت منصة بنك الابتكار أولى حملاتها في ظل وجود جائحة كورونا المستجد تحت شعار "تحت الصفر" وتندرج تحتها ثلاثة فروع تشمل زيادة وفعالية وكفاءة العمل عن بعد، إلى جانب كيفية تحسين وسائل وأدوات التشخيص للحالات المصابة أو المشتبه بها بكورونا المستجد، علاوة على كيفية زيادة وتحسين السلامة والوقاية للممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات المصابة بكورونا المستجد.يذكر أن المدينة الطبية قد خصصت رابطاً لمنسوبيها للتواصل والاطلاع على الحملات والمشاركة بالأفكار والمبادرات والمقترحات على (الرابط خاص بالمنسوبين) ‏www.innovation.kamc.med.sa .// انتهى //17:01ت م0157

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