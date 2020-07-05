السعودية اليوم / بلدية مركز بحر أبوسكينه تواصل أعمال الإصحاح البيئي



محايل 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واس

تواصل بلدية مركز بحر أبوسكينه التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة

كما تنفذ أعمالها اليومية في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال أعمال النظافة في الأحياء والشوارع ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع كميات من مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة والمخططات السكنية .

// انتهى //

16:42ت م

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محايل 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واستواصل بلدية مركز بحر أبوسكينه التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، ضمن جهودها الرامية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كما تنفذ أعمالها اليومية في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال أعمال النظافة في الأحياء والشوارع ، وصيانة المسطحات الخضراء ، إضافة لرفع كميات من مخلفات الترميم والمخلفات الصلبة بالساحات العامة والمخططات السكنية .// انتهى //16:42ت م0150

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