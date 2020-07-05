شكرا لقرائتكم خبر عن "الروثانا" و"البرني".. طلائع الرطب تتدفق لأسواق جدة والان نبدء بالتفاصيل

تتدفق إلى أسواق ، محافظة جدة هذه الأيام , طلائع إنتاج النخيل من الرطب "الروثانا" ، و "البرني" ، في أولى جني له ، فضلاً عن عشرات أنواع وكميات وأصناف التمور الأخرى ، في حركة تجارية كبيرة لافتة ، حيث بدء موسم إنتاج التمور وحتى نهاية شهر أغسطس القادم .

ويُقبل المتسوقون على شراء التمور بمختلف أنواعها والقادمة من المدن والمحافظات المُصدرة لها مثل : القصيم ، والمدينة المنورة ، وينبع ، والأحساء ، وبيشة ، ورنية ، والخرمة ، وغيرها من مدن المملكة .

وقد بدأت حركة البيع والشراء في أسواق التمور من المواطنين والمقيمين بجدة ، حيث شكلت التعاملات ارتفاعات ملحوظة في المبيعات وشهدت إقبالا متزايداـً ، ويأتي التمر السكري في مقدمة التمور المرغوبة والذي يتراوح سعره ما بين 70 إلى 120 ريالا للكرتون ، ومن ثم الخلاص يبلغ سعر الكرتون والمفتل الأحسائي 80 ريالا وخلاص القصيم 120 ريالا ، يليه المجدول الذي يتراوح سعره من 100 - 200 ريال للكرتون ، ومن بعدها تمور الصفري ، ونبوت سيف ، والصقعي التي يتراوح أسعارها من 20 -30 ريالاً للكيلو ، وعجوة المدينة بسعر للكيلو يصل إلى 60 ريالاً.

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وفي جولة لـ"واس" على أسواق التمور بجدة ، التقت ، أحد أصحاب محال بيع التمور عادل بن حسين الجهني الذي أفاد ، أن الموسم الحالي يُعرف بـ"الروثانا" ، حيث الارتفاع الملحوظ في حركة البيع والشراء والذي يتراوح سعر الكرتون من 35-70 ريالاً ، مشيراً إلى أنه يملك مصنعاً لتعبئة وتغليف وكبس التمور بطاقة إنتاجية للمصنع في شهر رمضان تفوق الطن من مختلف أنواع التمور بخلاف الأيام الأخرى تقل حسب الطلب .

ولفت الجهني إلى أنه في حال وفرة كميات التمور يشهد انخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها وبخاصة الرطب ، مفيداً أن الرغبة الشرائية تختلف من شخص لآخر من حيث الأنواع وهي : السكري ، والجلكسي ، والرطب ، والرمانة ، والصقعي وغيرها من الأصناف الأخرى المتعددة .

وعن أنواع الرطب وأفضله أبان عامر بن عبدالقادر العلوني صاحب محل بيع التمور ، أن أفضلها "روثانا" الرطب يأتي من المدينة المنورة ، مشيراً إلى أن المعروض حالياً تُصدّره محافظتي العيص وبدر ، و"البرني" من ينبع والذي يتراوح سعره من 30-50 ريالاً ، و "المتلبن" من 15 - 35 ريالاً .