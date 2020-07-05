شكرا لقرائتكم خبر عن "الروثانا" و"البرني".. طلائع الرطب تتدفق لأسواق جدة والان نبدء بالتفاصيل
ويُقبل المتسوقون على شراء التمور بمختلف أنواعها والقادمة من المدن والمحافظات المُصدرة لها مثل : القصيم ، والمدينة المنورة ، وينبع ، والأحساء ، وبيشة ، ورنية ، والخرمة ، وغيرها من مدن المملكة .
وقد بدأت حركة البيع والشراء في أسواق التمور من المواطنين والمقيمين بجدة ، حيث شكلت التعاملات ارتفاعات ملحوظة في المبيعات وشهدت إقبالا متزايداـً ، ويأتي التمر السكري في مقدمة التمور المرغوبة والذي يتراوح سعره ما بين 70 إلى 120 ريالا للكرتون ، ومن ثم الخلاص يبلغ سعر الكرتون والمفتل الأحسائي 80 ريالا وخلاص القصيم 120 ريالا ، يليه المجدول الذي يتراوح سعره من 100 - 200 ريال للكرتون ، ومن بعدها تمور الصفري ، ونبوت سيف ، والصقعي التي يتراوح أسعارها من 20 -30 ريالاً للكيلو ، وعجوة المدينة بسعر للكيلو يصل إلى 60 ريالاً.
وفي جولة لـ"واس" على أسواق التمور بجدة ، التقت ، أحد أصحاب محال بيع التمور عادل بن حسين الجهني الذي أفاد ، أن الموسم الحالي يُعرف بـ"الروثانا" ، حيث الارتفاع الملحوظ في حركة البيع والشراء والذي يتراوح سعر الكرتون من 35-70 ريالاً ، مشيراً إلى أنه يملك مصنعاً لتعبئة وتغليف وكبس التمور بطاقة إنتاجية للمصنع في شهر رمضان تفوق الطن من مختلف أنواع التمور بخلاف الأيام الأخرى تقل حسب الطلب .
ولفت الجهني إلى أنه في حال وفرة كميات التمور يشهد انخفاضاً في معدلات الأسعار نتيجة كثرة العرض خلال الأسابيع المقبلة ووفرتها وبخاصة الرطب ، مفيداً أن الرغبة الشرائية تختلف من شخص لآخر من حيث الأنواع وهي : السكري ، والجلكسي ، والرطب ، والرمانة ، والصقعي وغيرها من الأصناف الأخرى المتعددة .
وعن أنواع الرطب وأفضله أبان عامر بن عبدالقادر العلوني صاحب محل بيع التمور ، أن أفضلها "روثانا" الرطب يأتي من المدينة المنورة ، مشيراً إلى أن المعروض حالياً تُصدّره محافظتي العيص وبدر ، و"البرني" من ينبع والذي يتراوح سعره من 30-50 ريالاً ، و "المتلبن" من 15 - 35 ريالاً .
كانت هذه تفاصيل خبر "الروثانا" و"البرني".. طلائع الرطب تتدفق لأسواق جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.