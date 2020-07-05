شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن في المحافظات الجبلية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان عن بُعد عبر الاتصال المرئي اليوم مراسم تدشين مبادرة سقيا مزارع البُن في المحافظات الجبلية بالمنطقة التي تنفذها شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة بالتعاون مع شركة أرامكو.

وأشار سمو أمير منطقة جازان في مستهل التدشين إلى ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله - من دعم واهتمام بالمواطن من خلال توفير جميع السبل والخدمات بمختلف محافظات المنطقة ومنها المحافظات الجبلية كغيرها من مناطق ومحافظات وطننا العزيز لتحقيق كل ما يسهم في تطور وتنمية المنطقة في مختلف المجالات ومنها الجانب الزراعي وإنتاج المحاصيل وزراعة الأشجار المثمرة ومنها "البُن" بجودة مميزة.