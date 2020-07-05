شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغسطس.. إلزام وضع علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تذكيرها للمصنعين والموردين عن قرب موعد الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات التوصيلات الكهربائية المصنعة محلياً أو المستوردة كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق السعودي. مشيرة إلى أن الإلزام بالعلامة سيبدأ في 7 أغسطس 2020 . وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).

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