شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات الجديدة في المملكة بنسبة 13.3% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (58) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1980) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (145,236) حالة ولله الحمد.

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