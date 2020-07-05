الجيش الليبي يقصف آليات تابعة للمليشيات جنوبي البلاد المزيد

نجح الجيش الليبي، الأحد، في تدمير 7 آليات عسكرية تابعة للمليشيات الموالية لتركيا بالقرب من مدينة براك الشاطئ جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ"الخليج 365"، إن الآليات المسلحة التابعة للمليشيات كانت تتمركز في مشروع الدبوات الزراعي الذي يبعد عن مدينة براك الشاطئ 40 ك غربا.

ومدينة براك الشاطئ جنوب البلاد تعد من المناطق الإستراتيجية وتوجد بها قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الليبي.

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وقال المصدر إن الجيش الليبي يرصد تحركات المليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا خاصة في الجنوب الذي يعد أحد أهداف الاحتلال التركي الرئيسية للسيطرة على آبار النفط، وتأمين طرق تهريب العناصر الإرهابية من إفريقيا إلى ليبيا والعكس.

وفي وقت سابق اليوم، شن الجيش الوطني الليبي سلسلة غارات على قاعدة الوطية غربي البلاد والتي يسيطر عليها مليشيات طرابلس ما أسفر عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن هناك 9 غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ساعة مبكرة من صباح الأحد ونتج عنها تدمير منظومة دفاع جوي تركية

وأكد شهود عيان أن مساء الأربعاء شهد تحركا لرتل عسكري مكون من أكثر من ٢٠ آلية عسكرية ومثلهم شاحنات مغطاة وبصحبتها جنود أتراك وتم رصدهم في منطقة جنزور بطرابلس ثم بعدها تم رصدهم بالقرب من الطريق الساحلي بمدينة صبراته متوجهين في اتجاه قاعدة الوطية.