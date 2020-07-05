2020-07-05

الدفاع المدني يستذكر الشهيد العبدلي بعد 17 عامًا من وفاته

متابعات الخليج 365 - الرياض

استذكر الدفاع المدني السعودي أحد أبطاله الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة أثناء تأدية مهام عملهم.

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ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ وكيل رقيب / علي العبدلي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذه الصورة داعين الله أن يرحم الشهيد ويجعل مثواه الجنة مقدمين الشكر لأبطال الدفاع المدني ولكل العسكريين في كافة القطاعات.

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