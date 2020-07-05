اخبار السعوديه

الدفاع المدني يستذكر الشهيد العبدلي بعد 17 عامًا من وفاته

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يستذكر الشهيد العبدلي بعد 17 عامًا من وفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-05

الدفاع المدني يستذكر الشهيد العبدلي بعد 17 عامًا من وفاته

متابعات الخليج 365 - الرياض

استذكر الدفاع المدني السعودي أحد أبطاله الذين استشهدوا في ميدان العز والكرامة أثناء تأدية مهام عملهم.

Advertisements

ونشر الدفاع المدني صورة الشهيد وعلق عليها بالقول: استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ وكيل رقيب / علي العبدلي أثناء أداء مهام عمله، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع هذه الصورة داعين الله أن يرحم الشهيد ويجعل مثواه الجنة مقدمين الشكر لأبطال الدفاع المدني ولكل العسكريين في كافة القطاعات.

جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يستذكر الشهيد العبدلي بعد 17 عامًا من وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا