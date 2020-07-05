أمانة الرياض تطرح 73 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح ٧٣ فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز ٢٧٤ ألف متر مربع، تشمل أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية، وتمثل المجموعة الثانية من الفرص المطروحة لعام ١٤٤١/١٤٤٢ هـ، بهدف تمكين القطاع الخاص للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.

Advertisements

وتضم الفرص الاستثمارية المتاحة ٣٥ فرصة في الأنشطة التجارية، و٦ للقطاعين التعليمي والصحي، و٨ للنشاط السكني، و٤ لأنشطة الألعاب والترفيه، و١٠ لتقديم الخدمات البنكية والمصرفية، و٦ لإنشاء مواقف للمركبات، وفرصتين لنشاطي المقاهي والمطاعم، إلى جانب تأجير ١٠٠ موقع للدعاية والإعلان، فيما تتراوح مدد العقود الاستثمارية بين عامين و٢٥ عامًا.

وتأتي الفرص الاستثمارية المطروحة، متماشية مع مستهدفات برامج التحول الوطني المتضمنة رفع مستوى إيرادات القطاع البلدي وتنمية استثماراته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مناخ استثماري جاذب لرواد الأعمال والمستثمرين.

المزيد

جديد الأخبار