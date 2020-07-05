متحدث الصحة: حتى الآن لم تسجل موجة ثانية لـ فيروس كورونا عالميًا

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه حتى الآن لم تسجل موجة ثانية رسمية أو مؤكدة من فيروس كورونا لكن يتم تسجيل تفشيات وبؤر في مناطق متفرقة من العالم وهناك صعود وهبوط في عدد الإصابات.

ترقب الموجة الثانية

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هذا النوع من الفيروسات قد يسجل موجة ثانية لذلك فإن كل الجهات المعنية تقوم برصد الإصابات تحسبًا لظهور موجة ثانية من الإصابة.

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التقيد بالإجراءات الوقائية

وأكد العبدالعالي، على أهمية التقيد بالاحترازات والعودة بحذر مشيرًا إلى أنه لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين له، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1980) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62357) حالة، من بينها (2283) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (209509) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (145236) حالة فيما بلغ عدد الوفيات (1916) حالة.

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