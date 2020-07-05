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مريض سمنة تجاهل الاحترازات فأصابته كورونا وحالته حرجة
تهاون في لبس الكمامة وتعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة اليوم عن انتقال عدوى كورونا لشخص يعاني من السمنة بسبب تهاونه في تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والتقيد بالاحترازات التي أوصت بها الجهات المختصة.
وقالت وزارة الصحة اليوم إنه بسبب التهاون في لبس الكمامة وعدم تعقيم اليدين بعد لمس الأسطح أثناء التسوق، أصيب شخص يعاني من سمنة مفرطة، بفيروس كورونا وحالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى الآن العناية الطبية في المستشفى – شفاه الله-.
التقيد بالإجراءات الوقائية
وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في المؤتمر الصحفي اليوم على أهمية التقيد بالاحترازات والعودة بحذر مشيرًا إلى أنه لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين له، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص.
إجمالي حالات كورونا في السعودية
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3580) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1980) حالة.
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62357) حالة، من بينها (2283) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (209509) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (145236) حالة فيما بلغ عدد الوفيات (1916) حالة.جديد الأخبار
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