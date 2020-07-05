الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ322 وإجمالي الحالات الحرجة 2283

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (1980) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (145236) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا في المملكة إلى (62357) حالة، من بينها (2283) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (209509) حالة، توفي منهم (1916) حالة.

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توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (3580) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: الرياض 322، الطائف 271، خميس مشيط 242، مكة المكرمة 230، الدمام 206، أبها 177، المدينة المنورة 159.

الحالات الحرجة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد اليوم أنه يتم تسجيل حالات حرجة بأعداد تتأرجح ما بين ٢٠٠٠ – ٢٥٠٠ حالة مشيرًا إلى أن الارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، وأن معظم الحالات مستقرة، مشيرًا إلى أن ثلثي الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عامًا فأكثر.

كما تم تسجيل عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:

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