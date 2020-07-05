جازان تسجل 91 حالة كورونا جديدة والإجمالي 2826

2020-07-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 91 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 17 إصابة، وبيش 16 إصابة، وصامطة 15 إصابة، وأبو عريش 12 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وأحد المسارحة 6 إصابات، والعيدابي 6 إصابات، والدرب 5 إصابات، والعارضة إصابة واحدة، والدائر إصابة واحدة، وضمد إصابة واحدة، من جهة أخرى لم تسجل منطقة جازان اليوم أي حالة شفاء جديدة، بينما تم تسجيل حالة وفاة في محافظة أبو عريش.

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إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2826 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1944 حالات، وبلغ عدد الوفيات 33 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 849 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3580 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 209509 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 145236 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1916 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 62357 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2283 حالة.

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