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الأجواء المعتدلة برجال ألمع تجذب الزوار والمتنزهين
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - رجال ألمع
شهدت محافظة رجال ألمع توافد الزوار والمتنزهين للاستمتاع بالأجواء الجمالية والتي عقبت الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
موقع رجال ألمع المميز
وتقع محافظة رجال ألمع على مسافة 45 كم غرب مدينة أبها وهي منطقة جبَلية يحدّها من الشرق مركز السودة، ومن الشمال محافظة محايل عسير ومن الجنوب محافظة الدرب ومن الغرب مركز قنا، ويتميز مناخها في فصل الصيف بارتفاع درجة الحرارة وفي فصل الشتاء يبدأ الجو بالاعتدال والدفء، مما يجعلها وجهه مميزه لاستمتاع بالأجواء الدافئة.
استعدادات مبكرة لاستقبال الزوار
وكانت بلدية محافظة رجال ألمع قد أنهت استعداداتها مبكرًا لاستقبال الزوار والمتنزهين من خلال تهيئة الحدائق والمتنزهات، وتكثف حملاتها لتعقيم المرافق العامة والحاويات في نطاق واسع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.
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