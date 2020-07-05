، الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهر ،

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باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.
وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.
وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.
وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".
الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهرعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-07-05
باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.
وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.
وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.
وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:54 PM
بمعدل 19 بلاغًا لكل ساعة
باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، خلال شهر يونيو 2020 الماضي، 14012 بلاغًا.
وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت 14012 متنوعة بين مرضية وحالات ناتجة عن الحوادث المرورية وحالات إصابات غير مرورية، مشيراً إلى أن معدل البلاغات وصل إلى 19 بلاغًا لكل ساعة، بمجموع 467 بلاغًا يوميًّا.
وأبان "أبو زيد" أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مع تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.
وأشار "أبو زيد" إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ بهدف تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ورفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق "أسعفني".
، الهلال الأحمر بجدة يباشر 14012 بلاغًا خلال شهر ،
المصدر : الخليج 365
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