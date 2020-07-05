، 9 شركات طيران عربية فقط عادت إلى الأجواء.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تعليق 100 يوم

علقت منذ مارس الماضي أكثر من 58 شركة طيران عربية وطنية وخاصة بإجمالي أكثر من 1200 طائرة تنقل سنويًّا نحو 225 مليون مسافر، فضلاً عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية؛ وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم.

وبعد إغلاق المائة يوم عادت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها إلى العالم بعد السماح بعودة الطيران في بعض الأجواء؛ ومنها:

طيران الإمارات

تعد أول دولة عربية تعيد فتح الأجواء مع العالم؛ حيث عادت شركات طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية، إلى العمل مرة أخرى، وانطلقت من مطارات دولة الإمارات إلى العالم مع الاحترازات الصحية؛ أبرزها إجراء الفحص المسبق وتحليل التأكد من الخلو من الفيروس بشرط ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة.

الطيران المصرية

قررت مصر إعادة فتح الأجواء؛ حيث عادت شركات مصر للطيران والنيل وإير كايرو للعمل مجددًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر وتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية.

البحرين تعود

استأنفت شركة طيران الخليج في مملكة البحرين رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كلٍّ من: أثينا والقاهرة، مع إلزام الوافدين بتعبئة استمارة الإقرار الصحي فإن جميع المسافرين القادمين سيخضعون لعزل ذاتي أو حجر صحي مدته 14 يومًا.

الطيران التونسية

كما فتحت تونس مطاراتها أمام حركة الطيران الدولية وبالذات شركة الطيران التونسية في العمل، كما استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من أوروبا.