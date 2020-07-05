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وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالعاصمة سرايفو بجمهورية البوسنة والهرسك الحقائب الطبية على 640 أسرة في منطقة كانتون توزلا، بالتعاون مع جمعية التضامن الدولي؛ لتأمين المتطلبات الصحية وتوزيعها على الفئات التي فُرض عليها الحظر المنزلي بسبب جائحة كورونا، خاصة كبار السن الذين لا يوجد لديهم من يؤمن لهم احتياجاتهم اليومية.
ووفرت الندوة أيضاً السلال الغذائية لنزلاء مركز رعاية كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواصل الندوة العالمية جهودها للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي الذي يهدد العالم عبر مساعداتها الصحية والغذائية التي يثمنها المستفيدون، ويقدرون معها الجهود والعطاء السخي للمملكة ومحسنيها في الوقوف بجوار الشعوب في أزماتها ومحنها.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 04:59 PM
استفاد منها 640 أسرة في منطقة كانتون توزلاالندوة العالمية توزع حقائب صحية لمكافحة كورونا في البوسنة والهرسك
وزع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالعاصمة سرايفو بجمهورية البوسنة والهرسك الحقائب الطبية على 640 أسرة في منطقة كانتون توزلا، بالتعاون مع جمعية التضامن الدولي؛ لتأمين المتطلبات الصحية وتوزيعها على الفئات التي فُرض عليها الحظر المنزلي بسبب جائحة كورونا، خاصة كبار السن الذين لا يوجد لديهم من يؤمن لهم احتياجاتهم اليومية.
ووفرت الندوة أيضاً السلال الغذائية لنزلاء مركز رعاية كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتواصل الندوة العالمية جهودها للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي الذي يهدد العالم عبر مساعداتها الصحية والغذائية التي يثمنها المستفيدون، ويقدرون معها الجهود والعطاء السخي للمملكة ومحسنيها في الوقوف بجوار الشعوب في أزماتها ومحنها.
، الندوة العالمية توزع حقائب صحية لمكافحة كورونا في البوسنة والهرسك ،
المصدر : الخليج 365
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