شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: القبض على طالب بعد إغتصابه عشرات الفتيات المصريات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٢ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

اعلن مصدر أمني مصري، القبض علي متهم بالاغتصاب والتحرش بفتيات، في قضية هزت الرأي المصري العام خلال الأيام الأخيرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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واتهمت فتيات طالبا بالجامعة الأميركية في القاهرة بابتزازهن واغتصابهن، وذلك بعدما نشرت عشرات الفتيات قصصهن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتيات إنهن تعرضن لإصابات نفسية وجسدية، بسبب ما ارتكبه المتهم في حقهن، حيث أصيب بعضهن بإصابات خطيرة في أماكن حساسة.

وقد تم عرض المتهم على النيابة العامة، بعدما قدم المجلس القومي للمرأة الضحايا بلاغات ضده، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.

وقال بيان للمجلس القومي للمرأة السبت، إنه يتابع باهتمام شديد الموضوع المثار حاليا على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، حيث قامت فتيات منذ بضعة أيام بإنشاء صفحة لتجميع أدلة اتهام ضد شاب.

وتضمنت صفحة "assaultpolice" على إنستغرام، شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة ارتكبها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلا عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها لهن.

وقد حققت الصفحة على إنستغرام متابعات بالآلاف منذ إنشائها، حتى وصل عدد المتابعين لها حتى السبت إلى 116 ألف متابع.

كما طالب المجلس جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمي ضد المتهم، منوها إلى أنه مستمر في تغطية ما يثار بخصوص القضية على مواقع التواصل الاجتماعي.



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