بالصور.. «النقل» تنفذ جولات رقابية على مركبات الأجرة في الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت الهيئة العامة للنقل، جولات رقابية مشددة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية. نفذت الهيئة العامة للنقل، جولات رقابية مشددة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في مواقع مختلفة من المنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة أنها تستهدف مركبات الأجرة العامة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ونظامية ممارسي النشاط. Advertisements

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